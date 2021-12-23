Суд арестовал второго участника избиения фигуриста Соловьева

Таганский суд Москвы арестовал второго участника избиения олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда, Владислав Смирнов отправлен в СИЗО на 30 суток — до 21 января.

Ранее был арестован еще один участник драки — Владислав Яковцев. Он отправлен в СИЗО на такой же срок.

Конфликт произошел в ночь на 21 декабря. Фигурист Соловьев был избит тремя мужчинами в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову.

Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте. Фигурист был доставлен в Боткинскую больницу. После осмотра ему поставили диагноз «ушиб головного мозга средней тяжести».