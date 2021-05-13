Минспорт и РФС подписали договор о развитии футбола в Ставропольском крае

Министерство спорта, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, информирует пресс-служба Минспорта.

Договор подписан в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Документ поможет систематизировать работу по развитию футбола в регионе.

«Футбол — один из самых популярных видов спорта в Ставропольском крае со значительным потенциалом развития. Для его реализации мы совместно с РФС, правительством региона и федерацией футбола планируем проводить новые соревнования и фестивали, обучать новых квалифицированных тренеров и судей, а также модернизировать инфраструктуру», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

По словам Матыцина, к концу 2024 года в Ставропольском крае должно появится одно полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, четыре универсальных спортзала и шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. Также будут реконструированы два стадиона.

«В Ставропольском крае, где футболом занимаются более 76 тысяч человек, мы делаем акцент на развитии детско-юношеского и женского футбола. К 2024 году в регионе появится около 50 новых команд, которые примут участие во всероссийских и краевых соревнованиях и фестивалях», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Основная цель проекта — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.