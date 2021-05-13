Главное о коронавирусе в России и мире на 13 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 380 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 349 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 718), Санкт-Петербурге (734), Московской области (642), Ростовской области (201) и Воронежской области (131).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 913 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 114 723 летальных исхода, выздоровели 4 527 878 человек.

— Евгений Гараничев первым среди биатлонистов сборной России привился от коронавируса.

— В ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом будет зависеть от погоды, заявила профессор Анча Баранова.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 13 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 161 113 261.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 586 136 человек. Далее идут Индия (23 703 665) и Бразилия (15 361 686).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 597 785. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (428 256) и Индия (258 351).

— Чрезвычайную ситуацию ввели еще в двух префектурах Японии: Айти и Фукуока. Чрезвычайное положение уже охватывало префектуры Токио, Осака, Киото и Хиого. В этих регионах оно было введено 25 апреля и продлится до 31 мая.

— Канцлер Австрии сообщил, что посещать открывающиеся с 19 мая объекты культуры, туризма, спорта и общественного питания можно будет при наличии специального сертификата. Он выдается людям с отрицательным тестом на коронавирус, привившимся и при наличии антител.