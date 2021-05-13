Актер Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
14:30
Российский актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, утверждает Telegram-канал «МК.Срочные новости». Подробности пока не сообщаются.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Как установило следствие, он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.
6 октября 2020 года Ефремов был этапирован в колонию в Белгородской области.
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