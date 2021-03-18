Милонов поддержал бойцов ММА и назвал Моргенштерна «ушлепком и негодяем»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «СЭ» прокомментировал негативную реакцию бойцов ММА на рэпера Моргенштерна.

Ранее бывший боец UFC Дмитрий Смоляков уничтожил карту «Альфа-Банка» за сотрудничество с российским исполнителем, а боец Александр Шлеменко предложил запретить его концерты.

«Рад, что у банка, с которым я не сотрудничаю, такое плохое лицо. Если бы он был амбассадором банка, где лежат мои деньги, я бы обязательно забрал оттуда деньги. Мне неприятно. Вряд ли его допускают до любого серьезного решения, но это показывает ценностные ориентиры банка. Банк должен зарабатывать деньги — почему он финансирует какого-то ушлепка и негодяя, который вылупился из непонятного яйца? Он себя не перекрасил, лицо не поменял. Это быдло-культура, уродская культура, неправильная для нашей страны. Его используют, чтобы привлечь подростков к своей финансовой программе», — заявил Милонов «СЭ».

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна. «Призываю всех, кому дорога судьба Отечества, выкинуть или сжечь карты этого банка. Это очень важно! Мы с вами — общество, должны реагировать на подобные вещи!», — написал политик 16 марта в Instagram.

(Константин Колмаков)