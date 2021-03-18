Цзю: «Моргенштерну дальше жить с этим и объяснять свое поведение детям»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в беседе с «СЭ» прокомментировал негативную реакцию бойцов ММА на рэпера Моргенштерна. Ранее бывший боец UFC Дмитрий Смоляков уничтожил свою карту «Альфа-Банка» после того, как исполнитель стал амбассадором банка.

«У каждого своя жизнь. И я не вправе вмешиваться в это. Но я согласен с тем, что публичные люди являются определенным авторитетом для молодежи. Моргенштерну дальше жить с этим и объяснять свое поведение детям. Я же не вправе судить кого-то за что-то», — сказал Цзю «СЭ».

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна. «Призываю всех, кому дорога судьба Отечества, выкинуть или сжечь карты этого банка. Это очень важно! Мы с вами — общество, должны реагировать на подобные вещи!», — написал политик 16 марта в Instagram.

(Владислав Флегонтов)