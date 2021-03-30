Милонов: «Пошли они к черту со своими Олимпийскими играми! Даром они нам не нужны»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в интервью «СЭ» высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование патриотической песни «Катюша» в качестве замены национальному гимну на Олимпиаде в Токио летом 2021 года и на Играх в Пекине в феврале 2022 года.

— Недавно СAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх. Это беспредел?

— Кстати, я первый, кто предложил эту композицию в качестве альтернативы гимну. И я считаю, что данный запрет абсолютно незаконен. Их же главный аргумент против заключался в том, что в композиции есть слово Россия. Хорошо, но мы же будем выступать как спортсмены из России. Что же они тогда хотят? Убрать полностью Россию? Это настоящее унижение! Они просто издеваются над нами! Зачем вы запретили гимн и «Катюшу»? А потом они еще что-нибудь запретят и заставят одеть всех парней юбки. В знак солидарности с ЛГБТ с петушиными перьями в одно месте! Чтобы все поняли, что мы якобы тоже за европейские ценности. И что мы тоже пойдем? Да ну их лесом! Пошли они тогда к черту со своими Олимпийскими играми. Даром они нам не нужны.

— То есть бойкот Олимпиады будет правильным решением?

— Олимпиада — это кульминация карьеры. И отмена игр для спортсменов будет трагедией. Хорошо, пускай наши олимпийцы едут на игры. Но я не понимаю, почему Россия должна финансировать тех людей, которые стесняются флага. Раз стесняетесь флага — выступайте сами. Корпоративная команда или еще что-то. Да и Олимпиада в том виде, в котором она раньше была, закончилась. Олимпиады нет и не будет.

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР, председателем которой является олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на Россию.

(Владислав Флегонтов, Константин Колмаков, Данил Алешин)

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