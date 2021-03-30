Милонов: «BLM? Движение-дерьмо!»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в интервью «СЭ» высказался о движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

— Перейдем к следующей теме. Акция поддержки BLM. Это перебор?

— Движение — дерьмо! Откровенное дерьмо! Совершенно левацкая тема. Тема, которая родилась из потных носков движения антифа. Вот они придумали, как бы еще развратиться. В США BLM получило такую поддержку, потому что это был рычаг давления на Трампа. Не все, кстати, темнокожие поддерживали BLM, среди них полно нормальных людей. Они не только торговцы наркотиками и убийцы. Есть нормальные люди, которые не понимали, на черта это нужно. А кто выходил на улицы? Кто это были? Педики, коммунисты и марксисты.

Россия вообще не имеет ничего общего с этой повесткой. Мы никогда не обижали темнокожих! Мы можем приколоться. Анекдот рассказать какой-то. Но не по злобе, можем пошутить и про своих чукчей, грузин или армян. И мы никого не обижаем, мы вообще очень дружная нация.

— Вспоминается фраза из культового фильма «Брат-2»: «В Африке живут негры, меня так в школе учили»

— Так и есть. У меня была пятерка в школе за то, что я негров называл неграми! Раса называется негроидная. И это нормально. Мы для них белые, они нас снежками называют. Да Бога ради. Я считаю ни то, ни другое не является оскорблением.

Мы, когда приезжали за рубеж, называли темнокожих негро. А они обижались. Вроде как это неприятно для них. А я говорю: «Ладно, брат, будешь нига».

(Владислав Флегонтов, Константин Колмаков, Данил Алешин)

Полное интервью Виталия Милонова читайте здесь.