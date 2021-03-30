Милонов: «Ассоциация с Родченковым? Говно! Собака! Подонок!»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о бывшем главе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.

— Какое у вас слово ассоциируется с фамилией Родченков?

— Матом просто нельзя ругаться. Говно! Собака! Подонок! Увидел бы его — рожу бы набил. Просто скотина. Но такие люди всегда были. Он же не один в своем роде. Предатели и подонки всегда существовали.

— Можно ли сравнить предательство Родченкова с Власовым?

— Власов, безусловно, является для нас символом предательства. И там очень сложная и тяжелая история. Оправдание ему нет никакого. Но Родченков это даже не Власов! Его никто не окружал. Власов — предатель, потому что он сделал выбор не в пользу совести и чести.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин, Константин Колмаков)

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