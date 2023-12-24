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Сегодня, 21:52

Медведева снялась в клипе блогера Кати Адушкиной на песню «Сильные девочки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в клипе на песню блогера Кати Адушкиной.

Песня блогера называется «Сильные девочки». Кроме Медведевой, в съемках поучаствовали и другие известные блогеры.

«Забежала к Катюше на клип! Скорее смотрите. Очень получилось красиво и сильно», — написала Медведева в своем Telegram-канале.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой и бронзовым призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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