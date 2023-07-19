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Сегодня, 12:40

Мария Погребняк подала на развод после 17 лет брака

Ана Горшкова
Корреспондент
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Павел и Мария Погребняк с сыновьями.
Фото Соцсети

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк и блогер Мария Погребняк подали на развод, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Пресненского районного суда Москвы

По данным источника, Мария подала заявление о разводе в пятницу, 14 июля. В заявлении она указала девичью фамилию — Шаталова. Дата судебного заседания в данный момент не назначена.

В июне девушка объявила о расставании с бывшим нападающим сборной России по футболу Павлом Погребняком спустя 17 лет брака. У пары трое сыновей — Артем, Алексей и Павел.

Ранее сообщалось, что Погребняк встречается с бизнесменом Игорем Головинским.

Павел и&nbsp;Мария Погребняк. Павел и Мария Погребняк разводятся спустя 17 лет брака. Удержать счастье не помогли даже четыре свадьбы

Источник: РИА Новости
Павел Погребняк
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