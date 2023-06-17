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Сегодня, 13:15

Павел и Мария Погребняк разводятся спустя 17 лет брака. Удержать счастье не помогли даже четыре свадьбы

Отдел фото «СЭ»
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Футболист Павел Погребняк с женой Марией.
Павел и Мария Погребняк.
Фото Соцсети
Распадается одна из самых крепких пар в истории российского футбола.

Почти год назад Павел Погребняк официально объявил о завершении карьеры, хотя фактически закончил с футболом после ухода из «Урала» еще в 2021-м. Однако где бы ни играл Павел, за ним все время следовала его верная спутница Мария.

Пара познакомилась еще в школе, когда Павел учился в 10-м классе, а Маша в 7-м. После нескольких лет отношений они скромно обвенчались в 2006 году, а через три года устроили официальное бракосочетание в ЗАГСе. Однако свадьбы на этом не закончились, и вовсе не потому что пара ссорилась и разводилась. Наоборот, любовь была настолько сильной, что Павлу и Марии нравилось проходить сквозь эти ощущения вновь и вновь.

Павел и Мария Погребняк во время своего первого совместного отдыха на Гоа.

В 2014 году состоялось третье по счету бракосочетание для друзей. На третьей свадьбе присутствовали их дети, которые, по словам, Марии остались в полном восторге от церемонии и долго просили родителей повторить свадебный перформанс. Да, спустя еще четыре года, в 2018 году Погребняки поехали всей семьей на Мальдивы, чтобы с размахом — в четвертый раз — произнести клятвы верности.

Павел и Мария Погребняк женятся в четвертый раз.

И это не мировой рекорд, потому что в мире существуют пары, которые ходили к алтарю гораздо чаще и больше. Например, рекордсменами в этом занятии считается американская пара из Теннесси Дэвид и Лорен Блэр, которые за свой 30-летний брак умудрились пожениться 106 раз.

У Павла и Марии до пятой свадьбы дело не дошло, ведь весной 2023-го появились сообщения о том, что их история любви окончена. Пока Мария участвовала в съемках шоу «Звезды в Африке», Павла не раз замечали в ночных клубах в обществе разных девушек, более того, сообщалось, что Погребняк и раньше грешил подобным поведением, но Мария закрывала на это глаза.

Источник, близкий к семье, рассказал «СтарХит» о том, что после возвращения со съемок пара разъехалась и продолжает вести светскую жизнь по отдельности. Футболист отказался комментировать тревожные новости, а Мария неоднократно опровергала слухи.

Но все расставило на свои места видео, появившееся в июне. На нем Мария обнималась и танцевала с неизвестным мужчиной, а потом они покинули мероприятие, держась за руки.

Позже, в интервью «КП-Екатеринбург» девушка все-таки призналась — они с Павлом больше не вместе.

 — На этом видео нет абсолютно ничего такого... Мы знакомы давно. Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, — прокомментировала видео Мария.

Спустя 17 лет брака пара, прошедшая огонь и воду, воспитавшая троих сыновей, практически объявила о разводе. Его подробности Мария обещает рассказать позднее.

Источник фото: соцсети Марии Погребняк

Павел Погребняк
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