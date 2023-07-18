В России будут создаваться центры раннего физического развития

В комитете Государственной думы РФ по физической культуре и спорту подготовили законопроект о правовом регулировании статуса и деятельности центров раннего физического развития детей. Сегодня, 18 июля, его внесли в ГосдумуРФ. Инициатором документа стал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Законопропект подготовлен в рамках перечня поручений президента РФ от 7 октября 2021 года о необходимости правового регулирования статуса и деятельности центров раннего физического развития.

«Законопроект будет способствовать выявлению с малых лет спортивно-одаренных детей в безопасных условиях. Что значит в безопасных? Нередко родители приводят своих детей в спорт в 3-4 года, и тренеры на общих условиях начинают с ними заниматься. А организм какого-то ребенка может быть еще не готов физически или психологически — ребенок перегружен и получает от спорта больше вреда, чем здоровья. Решить проблему как раз помогут центры раннего физического развития детей — уникальный проект в России, где с малышами будут заниматься по специально разработанной программе, которая соответствует определенному возрасту и физическим возможностям, чтобы у детей не было перегруженности», — заявил Свищев.

Он также отметил, что в рамках проекта специалисты будут определять, к какому виду спорта ребенок больше всего предрасположен, и смогут выявлять их таланты.

«Первый такой центр готовится к открытию в сентябре в Краснодаре — большой спортивный комплекс, где дети с рождения смогут заниматься плаванием, гимнастикой, ритмикой, единоборствами. Еще в 14 регионах заключены соглашения о создании центров раннего физического развития детей», — добавил Свищев.