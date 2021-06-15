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Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом

14:47

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80 процентов. По его словам, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось на 70 процентов.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой», — цитирует «РИА Новости» Собянина, который посетил коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова.

Собянин добавил, что показатель заболеваемости практически достиг пика, который фиксировали в декабре прошлого года. В то же время мэр уверен, что ситуацию удастся переломить.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737058854.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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