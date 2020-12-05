В России вновь зафиксирован антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах — это новый антирекорд за весь период пандемии в стране. Из них 20,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 993), Санкт-Петербурге (3 726), Московской области (1 246), Нижегородской области (495) и Республике Карелия (473).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исходов, выздоровел 1 916 396 человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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