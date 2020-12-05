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В России вновь зафиксирован антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах — это новый антирекорд за весь период пандемии в стране. Из них 20,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 993), Санкт-Петербурге (3 726), Московской области (1 246), Нижегородской области (495) и Республике Карелия (473).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исходов, выздоровел 1 916 396 человек.

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