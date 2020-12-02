Россия вторые сутки подряд обновляет максимум по количеству смертей от коронавируса за сутки

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 20,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 589 летальных исходов, что является худшим результатом за все время. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 декабря — тогда умерли 569 человек. За сутки в России полностью выздоровело 26 882 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 191), Санкт-Петербурге (3 684), Московской области (1 148), Нижегородской области (473) и Республике Карелия (451).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 053 летальных исхода, выздоровело 1 830 349 человек.