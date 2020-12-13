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В России за сутки выявлено 28 080 новых случаев коронавируса

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 080 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 488 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 277 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 425), Санкт-Петербурге (3 768), Московской области (1 444), Нижегородской области (497) и Республике Карелия (417).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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