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В России выявлено 19 032 новых случая коронавируса за сутки

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 512 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 502 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (2 512), Москве (2 430), Московской области (1 069), Нижегородской области (472) и Воронежской области (376).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 832 080 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2419

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