Главное о коронавирусе в России и мире на 30 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 512 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 502 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (2 512), Москве (2 430), Московской области (1 069), Нижегородской области (472) и Воронежской области (376).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 832 080 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 человека.

— С 30 января власти Санкт-Петербурга отменяют часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Кафе, бары и рестораны смогут работать круглосуточно, допустимая заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и на концертах увеличена до 50 процентов.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более половины жителей столицы переболели коронавирусом.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 30 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 102 650 713.

Первое место по числу зараженных занимают США — 26 512 193 человека. Далее идут Индия (10 734 026) и Бразилия (9 119 477).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 447 459. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (222 775) и Индия (156 579).

— Чехия закрыла иностранцам въезд на территорию страны без крайней необходимости.

— С 31 января Франция закроет въезд в страну для всех прибывающих из-за пределов Евросоюза.