Росздравнадзор напомнил об отсутствии плата за вакцинацию от коронавируса

В Росздравнадзоре сообщили, что вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу. Поэтому, как заявили в пресс-службе организации 30 января, любые медучреждения, где ставят привику, не имеют права требовать за это деньги.

«Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Росздравнадзора.

Вакцинацию от COVID-19 могут проводить только организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. По последним данным, в России такие прививки делают в 3098 организациях и 427 мобильных пунктах. Также задействованы 1494 выездные бригады.

Медики используют препарат «Спутник V». Это первая официально зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Она разработана Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», а в начале апреля доступен будет «Ковивак» Центра имени Чумакова.