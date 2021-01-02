В России за сутки выявлен 26 301 случай коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 447 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 897 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 452), Санкт-Петербурге (3 742), Московской области (1 564), Нижегородской области (499) и Свердловской области (409).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 212 637 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 человек.