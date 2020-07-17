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Коронавирус в России: главное на утро 17 июля

08:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.

- Все регионы России преодолели пик распространения коронавируса и вышли на стадию снижения заболеваемости.

— В Москве специалисты заготовили более тонны плазмы с антителами доноров, переболевших COVID-19, для лечения пациентов с коронавирусом.

— Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля.

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