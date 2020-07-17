Коронавирус в России: главное на утро 17 июля
08:40
Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.
По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.
- Все регионы России преодолели пик распространения коронавируса и вышли на стадию снижения заболеваемости.
— В Москве специалисты заготовили более тонны плазмы с антителами доноров, переболевших COVID-19, для лечения пациентов с коронавирусом.
— Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля.
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