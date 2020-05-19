Коронавирус в мире 19 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 19 мая в мире зарегистрированы 4 894 098 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 320 180 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 908 064 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 550 294 человека). Далее идут Россия (290 678), Испания (278 188), Бразилия (255 368) и Великобритания (246 406). После этой пятерки — Италия (225 886), Франция (179 927), Германия (177 289), Турция (150 593) и Иран (122 492).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (91 881), Великобритании (34 796), Италии (32 007), Франции (28 239) и Испании (27 709). Далее идут Бразилия (16 853), Бельгия (9 080), Германия (8 123), Иран (7 057) и Канада (5 42).

Больше всего выздоровевших людей — в США (356 383). Далее идут Испания (196 958), Германия (154 600), Италия (127 326), Турция (111 577), Бразилия (100 459), Иран (95 661),), Китай (78 41), Россия (70 209) и Франция (61 728).

По данным Роспотребнадзора, на день 18 мая в России выявлено 290 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.