Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 10:34

Слуцкая назвала Заворотнюк ярким и профессиональным человеком

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Заворотнюк.
Фото Global Look Press

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала смерть актрисы Анастасии Заворотнюк.

В 2009 году Слуцкая и Заворотнюк были ведущими шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Искренние соболезнования всем родным, близким. Это ужасная трагедия, ужасно все это осознавать, столько лет борьбы. Я знаю, как семья боролась, врачи использовали все возможности. И сейчас всем тем, кто рядом, надо пережить эту ужасную трагедию, это действительно очень грустно.

Настя была очень яркой, профессиональной, она была очень хорошим человеком. К сожалению, мне не так много довелось с ней поработать вместе, это талантливый человек был во всех отношениях — и в жизни, и в профессии. Забирают лучших, это действительно очень больно, очень грустно. Дай бог, чтобы там было лучше, чем здесь, без слез это говорить невозможно, мы скорбим", — приводит слова Слуцкой ТАСС.

30 мая стало известно о смерти Заворотнюк. Ей было 53 года. На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.

Ирина Слуцкая
0
Читайте также
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
«Фиорентина» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций 29 мая
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
«Пари НН» может остаться без Дзюбы и Черчесова, а «Урал» — без Гончаренко. Что произошло после первых стыковых матчей за право остаться в РПЛ
В квартире в центре Москвы нашли труп женщины без глазных яблок и уха
Средства ПВО сбили утром пять украинских дронов над Краснодарским краем
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дочь Анастасии Заворотнюк трогательно обратилась к маме после ее смерти

Авербух назвал тяжелой новость о смерти актрисы Заворотнюк: «О ней остаются только яркие, солнечные воспоминания»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости