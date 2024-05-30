Слуцкая назвала Заворотнюк ярким и профессиональным человеком

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала смерть актрисы Анастасии Заворотнюк.

В 2009 году Слуцкая и Заворотнюк были ведущими шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Искренние соболезнования всем родным, близким. Это ужасная трагедия, ужасно все это осознавать, столько лет борьбы. Я знаю, как семья боролась, врачи использовали все возможности. И сейчас всем тем, кто рядом, надо пережить эту ужасную трагедию, это действительно очень грустно.

Настя была очень яркой, профессиональной, она была очень хорошим человеком. К сожалению, мне не так много довелось с ней поработать вместе, это талантливый человек был во всех отношениях — и в жизни, и в профессии. Забирают лучших, это действительно очень больно, очень грустно. Дай бог, чтобы там было лучше, чем здесь, без слез это говорить невозможно, мы скорбим", — приводит слова Слуцкой ТАСС.

30 мая стало известно о смерти Заворотнюк. Ей было 53 года. На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.