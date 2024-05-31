Сколько рабочих дней и когда выходные на неделе с 12 июня

На неделе с 12 июня будет три выходных дня

В июне по-традиции будет отмечаться День России. Таким образом, по случаю праздника россиян ждет дополнительный выходной среди недели. Всего выходных на неделе с 10 по 16 июня будет три: 12, 15 и 16 числа.

День России принято отмечать 12 июня. В 2024-м дата выпадает на среду. Согласно статье 112 Трудового кодекса, этот день считается нерабочим праздничным, поэтому будет дополнительный выходной среди недели.

Всего в июне 30 дней будет 19 рабочих дней. Из-за Дня России у граждан страны добавится еще один выходной. 11 июня будет предпраздничный день.