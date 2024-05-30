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Матыцин будет курировать спорт в должности советника Мишустина

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Олег Матыцин будет курировать развитие спортивной отрасли России в должности советника премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства. Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным. В новом качестве Олег Матыцин продолжит курировать спорт, за который он отвечал в должности министра в предыдущем составе правительства», — сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в ведении Матыцина также будут вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивному направлению.

Матыцин был министром спорта России в первом правительстве Мишустина с января 2020-го по май 2024 года.

Олег Матыцин
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