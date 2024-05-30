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Стало известно место и время прощания с актрисой Заворотнюк

Алина Савинова
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Похороны заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк пройдут на Троекуровском кладбище 1 июня.

«Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре на улице Таганской 58 строение 1», — говорится в сообщении на официальной странице Заворотнюк в соцсетях.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией.

За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.

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