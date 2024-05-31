Когда выходные и сколько рабочих дней до и после праздника 12 июня

В июне в стране отмечают государственный праздник Российской Федерации — День России.

Согласно статье 112 Трудового кодекса, этот день считается нерабочим праздничным, поэтому у россиян будет дополнительный выходной среди недели. Таким образом, у россиян будет дополнительный выходной среди недели.

Всего рабочих дней на неделе до праздника 12 июня будет два: 10-го и 11-го. Затем у россиян будет выходной в честь государственного праздника. После этого гражданам предстоит отработать еще два дня: 13 и 14 июня. В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, будут привычные выходные дни.