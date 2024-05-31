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Когда выходные и сколько рабочих дней до и после праздника 12 июня

До праздника 12 июня россиянам предстоит отработать два дня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Москва, Красная площадь.
Фото Global Look Press

В июне в стране отмечают государственный праздник Российской Федерации — День России.

Согласно статье 112 Трудового кодекса, этот день считается нерабочим праздничным, поэтому у россиян будет дополнительный выходной среди недели. Таким образом, у россиян будет дополнительный выходной среди недели.

Всего рабочих дней на неделе до праздника 12 июня будет два: 10-го и 11-го. Затем у россиян будет выходной в честь государственного праздника. После этого гражданам предстоит отработать еще два дня: 13 и 14 июня. В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, будут привычные выходные дни.

День России по-традиции отмечается 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года. В 1991-м этот день стал нерабочим, с 1992-го — праздничным.

В производственном календаре на 2024 год на неделях 3-9 июня и 17-23 июня традиционные пять рабочих дней и выходные в субботу и воскресенье, на неделе 10-16 июня есть дополнительный выходной — в праздничный день 12 июня.

Фото Минтруд России, Telegram

Производственный календарь на весь год можно посмотреть в нашем материале. Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России.

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