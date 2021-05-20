Российская лыжница Христина Мацокина, которая выступает за сборную Республики Татарстан и учится в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ), в интервью «СЭ» рассказала о том, как восприняла новости о стрельбе в казанской гимназии №175.

«Скажу честно, я была поражена. Даже не верила. Разговаривала со знакомым, говорю ему, что лечу в Казань, а он мне пересылает новости. Я о них сначала даже и не знала. Не могла бы подумать, что в Казани такое может произойти. Расстраивает, что среди нас есть люди, которые способны на такие поступки. Если, конечно, их можно вообще назвать людьми. И из-за них страдают невинные дети.

Я не знаю, что с этим делать. Для меня такие люди и их поступки совершенно непонятны, не близки. И в голову к ним, наверное, не залезешь. Возможно, нужны более строгие законы, которые помогут предотвращать такую беду. Нельзя всем выдавать оружие, 18-летним парням точно не стоит («Казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву 19 лет. — Прим. «СЭ»). Тем более у нас много агрессивных парней, которые любят в стрелялки поиграть на компьютере. Детям оружие точно давать не стоит, психически не готовым к этому людям тоже».

В трагедии погибли 9 человек, 32 пострадали.

(Рустам Имамов)

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