Рудковская - о смерти Заворотнюк: «По этому же диагнозу быстро ушли из жизни жена Хабенского, Фриске, хореограф мужа»
Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская отреагировала на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк.
«Умерла актриса Настя Заворотнюк. Ей было 53 года. Наша прекрасная няня.
Очень печальная новость, знала ее лично. И по этому же диагнозу быстро ушли из жизни жена Кости Хабенского, Жанна Фриске, хореограф моего мужа — Давид Авдыш. Очень жаль.
Ужасно, что так бывает — красивая, позитивная, талантливая», - написала Рудковская в своем Telegram-канале.
Ранее Татьяна Навка поддержала фигуриста Петра Чернышева после смерти его супруги Анастасии Заворотнюк.
На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.
Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.