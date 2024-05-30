Дочь Анастасии Заворотнюк трогательно обратилась к маме после ее смерти

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к маме после ее смерти, о которой стало известно сегодня 30 мая.

«Вчера вечером телефон показал мне эти воспоминания, когда мы с мамой 8 лет назад попали под сильный дождь, прятались под деревом и звонили Вальку, чтобы она нас забрала.

А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было», — написала Анна в соцсетях.

Девушка заявила, что горда быть дочерью Заворотнюк и пообещала помнить ее счастливой.

«Моя душа всегда с тобой», — написала Анна.

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.

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