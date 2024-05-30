Авербух назвал тяжелой новость о смерти актрисы Заворотнюк: «О ней остаются только яркие, солнечные воспоминания»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти актрисы Анастасия Заворотнюк.

В четверг, 30 мая, стало известно, что Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет.

«Конечно, это очень трагическая и тяжелая новость. Мы все знаем, что Настя уже очень давно, больше пяти лет боролась со страшной болезнью. Безусловно, это тяжелейшее испытание, которые выпало на ее судьбу и судьбу близких ее людей. О Насте остаются только самые светлые, яркие, солнечные воспоминания.



Наша жизнь с Анастасией пересеклась в проекте «Ледниковый период», где она несколько сезонов была ведущей. Это всегда было очень ярко, самобытно, солнечно. Она очень много привносила своего. Она была настоящим ведущим.



Действительно, так сложилось, что впервые на коньки Анастасия встала у нас, несмотря на то что она до очень этого боялась, хотя до этого уже вела ледовые танцевальные проекты», — сказал Авербух «СЭ».

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания с актрисой позднее сообщат родственники звезды.

Муж Заворотнюк — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.