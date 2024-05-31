Как отдыхаем 12 июня на День России: число рабочих дней и выходных
В июне в стране будет отмечаться День России. Таким образом, по случаю государственного праздника у россиян будет дополнительный выходной среди недели. Всего рабочих дней на неделе будет четыре — 10, 11, 13 и 14 июня. Выходных же дней на неделе назначено три — 12, 15 и 16 числа.
День России принято отмечать 12 июня. В 2024-м дата выпадает на среду. Согласно статье 112 Трудового кодекса, этот день считается нерабочим праздничным, поэтому у россиян будет дополнительный выходной среди недели.
День России — государственный праздник Российской Федерации, который отмечается 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года (праздник утвержден с 1992 года).
Производственный календарь на весь год можно посмотреть в нашем материале. Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России.