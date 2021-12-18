В России за сутки выявили 27 434 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы» 18 декабря.

7,5% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2283), Санкт-Петербурге (1997), Московской области (1683), Краснодарском крае (749), Красноярском крае (655).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.