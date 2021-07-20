В России за сутки выявлено 23 770 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 10,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 218 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3188), Московской области (2478), Санкт-Петербурге (1934), Нижегородской области (527) и Свердловской области (491).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 006 536 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 человек.