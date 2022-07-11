Бывший владелец «Форс-Индии» приговорен к четырем месяцам тюремного заключения

Бывший владелец команды «Формулы-1» «Форс-Индии» Виджай Маллья был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, сообщает Business Online.

Верховный суд Индии вынес соответствующий приговор по делу о неуплате кредита — Маллью обвиняют в мошеннической деятельности в качестве босса авиакомпании Kingfisher Airlines, которая в 2012 году объявила о банкротстве при наличии долгов на сумму более 1 миллиарда долларов.

Маллья перебрался в Великобританию в марте 2016 года, после того как группа индийских банков попыталась через суд взыскать с него 1,4 миллиарда, которые задолжала принадлежавшая ему Kingfisher Airlines, обанкротившаяся в 2013 году. Несмотря на многочисленные предписания, миллиардер не явился в следственные органы и уехал в Британию.

Маллья долгое время скрывался от суда в Великобритании, однако в июне 2020 года проиграл апелляцию по делу об экстрадиции на родину в Индию.

Также в 2020 году суд отклонил ходатайство Малльи о пересмотра вердикта по делу 2017 года, в котором он был признан виновным в передаче своим детям суммы в размере 40 миллионов долларов, что было сделано в обход решения суда.