Биография Илона Маска: о жизни основателя Tesla, SpaceX и владельца Twitter

История богатейшего человека планеты.

Илон Маск

Илон Рив Маск

Дата рождения: 28 июня 1971 года.

Место рождения: Претория, ЮАР.

Рост: 188 см.

Деятельность: основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter.

Детство Илона Маска

Будущий богатейший человек мира появился на свет 28 июня 1971 года. Его родители — инженер Эррола и модель и диетолог Мэй Маск — проживали в ЮАР. Илон был старшим ребенком в семье. У него также есть младший брат Кимбал (он стал ресторатором) и младшая сестра Тоска, которая работает продюсером кино. Детство будущего предпринимателя было непростым. Сверстники издевались над ним и даже избивали. Маску пришлось как-то восстанавливать нос после побоев.

К тому же родители Илона развелись, когда ему было всего 10 лет. Некоторое время он жил в Дурбане вместе с мамой, но через пару лет решил жить с папой. Эррол был достаточно требовательным к своим детям, но Маску это было только на пользу: вместе с братом, который в итоге тоже переехал к отцу, многому у него научился.

Илон Маск (справа) с мамой, братом и сестрой. Фото Соцсети

Мама — возрастная модель

Известно, что отношения матери Илона с его отцом были плохими: Эррол оказался настоящим абьюзером. После развода она переехала в Дурбан, а затем в Торонто. Мэй испытывала финансовые трудности, и ей приходилось достаточно много работать, в основном диетологом и моделью, чтобы обеспечить себя и детей.

«Я помню, как плакала, когда один из моих детей пролил молоко. Я плакала, потому что в тот день не могла купить еще молока», — рассказывала мама Маска Huffington Post.

Мама Илона Маска — Мэй. Фото Global Look Press

Мэй является магистром в двух областях: диетологии и нутрициологии. После развода она сильно поправилась, но это не помешало ей продолжить свою деятельность и стать одной из первых моделей размера плюс-сайз. Полученное в области диетологии образование и приобретенные знания помогли ей вернуться в прежнюю форму и продолжить стандартную модельную карьеру.

Сейчас Мэй 75 лет, и она является известной публичной персоной и по-прежнему снимается для глянцевых журналов. В 2022 году она стала одной из героинь спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit. Также мама известного предпринимателя выпустила книгу «Мэй Маск: Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни».

IQ Илона Маска

Еще с детства американский инженер очень любил читать. В 10 лет у Маска появилось первое сетевое устройство — компьютер, на котором он осваивал навыки программирования. И уже в 12 лет он продал за 500 долларов свою первую программу. Она называлась Blastar — это была видеоигра.

Илон является бакалавром в области экономики и физики. Его уровень IQ эксперты оценивают в 155 баллов. И это достаточно высокий показатель, который на целых 55% выше, чем у любого среднестатистического человека.

Илон Маск в молодости

Будущий предприниматель очень хотел поехать в Канаду, но его родители были категорически против. Это не остановило Маска, и он стал зарабатывать на переезд вложением финансов в акции местной фармацевтической компании. Ему удалось заработать солидную сумму, на которую он и поехал в Кингстон, где обучался в университете с 1989 по 1991 год.

Позднее он перевелся в Пенсильванский университет, где стал бакалавром в области экономики и физики, а в 1995 году — в Стэнфордский. Там Маск хотел получить PhD по прикладной физике и материаловедению. Но из-за интернет-бума он прервал учебу спустя пару суток после поступления и открыл свою первую компанию, Zip2 Corporation.

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Основные компании Илона Маска

Zip2 Corporation

Свое первое предприятие Маск основал вместе со своим братом Кимбалом и Грегом Коури в 1995 году при помощи инвесторов. Новая компания занималась разработкой и продажей интернет-путеводителя по городам для газетной индустрии: с картами, направлениями и желтыми страницами.

У Илона были достаточно амбициозные планы. Ему удалось заключить контракты с The New York Times и Chicago Tribune, и он надеялся занять пост генерального директора Zip2. Но его попытки оказались безуспешными, а сама компания в итоге была продана Compaq за 307 миллионов долларов в 1999 году. Маск лишь получил 22 миллиона долларов за свою 7-процентную долю.

X.com и PayPal

В 1999 году Илон основал фирму X.com, в которую вложил достаточно солидную сумму — около 12 миллионов долларов. Спустя год компания прошла слияние с Confinity — так объединились системы X.com и PayPal. Маск хотел для нового предприятия бренд X.com, но не получил поддержки внутри предприятия и был вынужден уйти в отставку.

В 2002 году PayPal перешел к eBay за 1,5 миллиарда долларов. Илон же получил 175 миллионов долларов за свою долю акций в размере 11,7%.

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SpaceX

В 2002 году Маск основал свою третью компанию — SpaceX. Это предприятие по разработке и изготовлению ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon, Crew Dragon и Starship, а также созданию спутниковой системы связи Starlink.

В новую фирму Илон вложил еще большую сумму — около 100 миллионов долларов — и начал строить самые амбициозные планы и цели. Он хотел сократить траты на космические полеты, осуществить полет на Марс в 2020-2025 годах и даже создать там самоподдерживающуюся колонию.

В 2020 году состоялся полет космического корабля Илона Маска. Crew Dragon успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС.

Tesla

В 2003 году Маск открыл фирму, которой дал особое название — в честь ученого-физика и изобретателя Николы Теслы. Деятельность новой компании связана с созданием экологически чистых электромобилей. Первый автомобиль, Tesla Roadster, был выпущен в 2008 году.

Правда, электромобиль раскритиковали, но Маск не сдался и в 2011 году выпустил усовершенствованную модель — Tesla Model S. Компания, по словам основателя, вышла в прибыль в 2019 году. Среди дальнейших планов Илона в рамках этой фирмы — создание сверхзвукового электрического самолета.

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Hyperloop

В 2013 году Маск объявил о новом проекте, в рамках которого планировалось разработать высокоскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop. Уже спустя два года предприниматель заявил о намерениях построить пробную трассу для Hyperloop длиной 5 миль, которая будет расположена в Техасе.

В 2017 году Илону дали разрешение на строительство тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном для реализации проекта Hyperloop. Этот замысел может улучшить транспортную доступность между этими двумя городами — преодолевать расстояние в 250 км менее чем за полчаса.

SolarCity

В 2006 году Маск встал во главе энергетической компании, основателями которой были братья Линдон и Питер Райвами. В перечень ее услуг входят проектирование, финансирование и установка солнечных энергосистем. Предприятие является лидирующим в сфере услуг по установке солнечных панелей в Калифорнии с 2007 года.

В 2016 году компания была приобретена Telsa и реорганизована в Tesla Energy.

Фото Global Look Press

OpenAI

В 2015 году Маск стал одним из основателей компании, деятельность которой связана с изучением искусственного интеллекта. Через три года американский миллиардер принял решение покинуть совет директоров фирмы из-за риска конфликта интересов.

Neuralink

В 2016 году Маск стал соучредителем стартапа в области нейротехнологий. Компания Neuralink стремится интегрировать человеческий мозг с искусственным интеллектом. Это планируется сделать путем создания устройств, встраиваемых в человеческий мозг для облегчения его слияния с машинами.

The Boring Company

Строительная компания была основана Маском в 2016 году. Она занимается инфраструктурой и прокладкой тоннелей для борьбы с городскими пробками. Дебютный проект был реализован в 2018 году в Лос-Анджелесе. В таких тоннелях можно будет в будущем перемещаться со скоростью до 240 км/ч.

Фото Global Look Press

Twitter

В апреле 2022 года совет директоров американского сервиса микроблогов принял предложение Маска о покупке компании за 44 миллиарда долларов. После завершения сделки в ноябре на предприятии прошли массовые сокращения — с 7,5 тыс. сотрудников до 2,7 тыс.

Илон отменил несколько блокировок в отношении некоторых политиков и журналистов, среди них, к примеру, аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Еще одно нововведение коснулось системы верификации, которую было решено объединить с концепцией платных аккаунтов Twitter Blue. То есть синюю галочку мог получить любой пользователь, оплативший свою учетную запись.

11 мая 2023 года Маск заявил, что покинет пост генерального директора Twitter, но останется в должности исполнительного председателя и технического директора.

xAI

12 июля 2023 года стало известно о том, что Маск создал новую компанию, которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. По информации Financial Times, миллиардер хочет таким образом создать конкурента OpenAI — разработчика ChatGPT и DALL-E.

Известно, что xAI не войдет в состав X Corp, но будет тесно работать с Twitter, Tesla и другими компаниями.

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Состояние Илона Маска

В январе 2021 года американский предприниматель стал богатейшим человеком планеты. На этой позиции Маск сменил основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Илона на тот момент оценивали в 185 миллиардов долларов.

В ноябре того же года размер его капиталов достиг 300 миллиардов долларов на фоне роста котировок акций одной из его компаний. Таким образом, Маск стал первым человеком в мировой истории, чье состояние достигло подобной отметки.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index в настоящее время капитал предпринимателя составляет 239 миллиардов долларов, он по-прежнему занимает первое место в списке богатейших людей мира.

Илон Маск в рейтинге Forbes

В апреле 2022 года американский предприниматель впервые возглавил рейтинг ведущего делового издания мира. В списке Forbes он обошел основателя интернет-компании Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса. На тот момент состояние Маска было в размере 219 миллиардов долларов.

В настоящий момент по версии Forbes Илон — самый богатый человек в мире, состояние которого оценивается в 245 миллиардов долларов.

Эмбер Херд. Фото Getty Images

Личная жизнь Илона Маска

Американский предприниматель трижды был женат, причем дважды — на одной и той же женщине. Также известно, что Маска связывали непродолжительные отношения с актрисой Эмбер Херд. Однако из-за плотных графиков их отношения закончились расставанием.

Первый брак и дети Илона Маска

Со своей первой женой американский миллиардер познакомился еще во время учебы в университете в Канаде: будущие супруги вместе учились. В 2000 году Маск женился на писательнице Джастин Уилсон.

В этом браке родилось шестеро детей. Первенец Невада (2002 год) умер в 10 месяцев от синдрома внезапной детской смерти. Затем в семье в 2004 году родилась двойня — мальчики-близнецы Гриффин и Ксавьер, которые появились в результате ЭКО.

В 2006 году у пары родились тройняшки — сыновья Дамиан, Саксон и Кай. Но пять совместных детей не смогли удержать супругов вместе, в 2008 году Илон и Джастин развелись.

Талула Райли и Илон Маск. Фото Getty Images

Второй и третий брак с одной женой

Сразу после развода Маск начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. В 2010 году пара поженилась, спустя два года — развелась, а в 2013 году — снова вступила в брак. Но их союз оказался недолгим и распался три года спустя. Детей в этом браке у пары не было.

Илон Маск с сыном по имени X AE A-12. Фото Getty Images

Третье сожительство и дети

После недолгого Романа с Эмбер Херд новой возлюбленной Маска стала канадская певица и музыкант Клэр Буше. В результате трех лет совместной жизни у пары родилось двое детей, которые отличаются редкими именами.

Сына, который родился в мае 2020 года, назвали Экс Эш Эй-Твелв. Со слов Маска, мальчика зовут X AE A-12. Это имя может быть незаконным в Калифорнии, так как в нем есть символ, который не является английской буквой (AE).

Дочь, которую родила суррогатная мать в декабре 2021 года, уже после расставания пары, назвали Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Siderael). Ее называли Y — по аналогии с их сыном.

Внебрачные дети

В ноябре 2021-го у Маска появилось еще двое детей. У него и топ-менеджера основанной им компании Neuralink Шивон Зилис родились близнецы.

Фото Getty Images

Где живет Илон Маск

В 2020 году американский миллиардер заявил, что продаст всю свою дорогостоящую недвижимость — всего семь домов. И в настоящее время проживает в Бока Чика, штат Техас. Это место было выбрано неслучайно: данная локация находится в непосредственной близости от SpaceX, где компания производит ракеты Starship.

Он приобрел модульный дом площадью 37 квадратных метров, который можно разобрать, перевезти и собрать на новом месте. Это важно Маску, ведь он планирует путешествовать между подразделениями своих компаний.

«Вообще это довольно круто», — так прокомментировал свое жилье в социальных сетях Илон.

Бой Илона Маска и Марка Цукерберга

Летом 2023 года в информационном поле вспыхнул конфликт главы Tesla Илона Маска с руководителем Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом, чья компания объявила о разработке новой социальной сети с названием Project 92, которая по назначению и функционалу будет схожа с Twitter. Проект Threads был запущен в июле.

Директор по продуктам Meta (признана в РФ экстремистской) Крис Кокс заявил, что новый проект отвечает запросам блогеров и знаменитостей, которые «заинтересованы в разумной работе альтернативы Twitter».

Маска, который владеет Twitter с осени 2022 года, это явно задело. И Илон ответил на пост Навфаля: «Я уверен, что Земля не может дождаться, когда она окажется под каблуком Цука и у нее не будет других вариантов. По крайней мере это будет «разумно». На мгновение я забеспокоился».

Один из пользователей сети написал Маску, что с Цукербергом не стоит скандалить, так как тот активно занимается джиу-джитсу — японским боевым искусством.

На что Илон ответил: «Я готов к матчу в клетке, если он тоже».

Цукерберг в свою очередь оперативно отреагировал в своих социальных сетях: поделился скриншотом вызова Маска и написал: «Send me location» («Отправь мне местоположение» — англ).

На вопрос о локации Маск заявил: «Октагон в Вегасе». По дальнейшим заявлениям главы Tesla можно подумать, что у него уже даже есть план на поединок: «У меня есть отличный ход, который я называю «морж», когда я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю».

Этот возможный бой начали обсуждать всерьез. К тому же известно, что президент UFC Дана Уайт находится в хороших отношениях с обоими медиамагнатами и что он уже пообщался с ними о будущем поединке.

Илон Маск провел тренировку с Жоржем Сен-Пьером. Фото Соцсети

Тренировки Илона Маска и Марка Цукерберга

И похоже, что все действительно серьезно, так как оба миллиардера начали активную подготовку к поединку. Цукерберг провел тренировку с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски и обладателем пояса промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей — об этом он сообщил в своих социальных сетях, опубликовав совместное фото с австралийским и новозеландским бойцами.

«Это честь — тренироваться с вами, парни», — написал Цукерберг.

Маск тоже не отстает: он уже даже провел тренировочный поединок в рамках подготовки к бою с главой Meta (признана в РФ экстремистской). Об этом рассказал партнер Илона по спаррингу — обладатель черного пояса по джиу-джитсу Лекс Фридман.

«Устроили спонтанную тренировку — занимались с Илоном Маском несколько часов. Меня невероятно впечатлили его мощь и умение бороться как на ногах, так и в партере. Это было эпично. Очень вдохновляет то, что Илон и Марк Цукерберг занимаются смешанными единоборствами, хотя, на мой взгляд, было бы лучше, если бы они просто тренировались, а не выходили драться в октагон», — написал Фридман в социальных сетях.

Дана Уайт также сообщил, что оказывает помощь в организации боя между Цукербергом и Маском. Он отметил, что уже есть представление о дате поединка, который пройдет не в рамках UFC.

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Мемы про Илона Маска

Безусловно, такая фигура, как американский миллиардер, не могла не стать героем мемов — особенно в нынешнюю эпоху интернета. Очень много мемов про Маска появилось после продажи Twitter. Некоторые из них постил даже сам Илон, иронизируя, например, на тему возможной гибели соцсети.

Как тебе такое, Илон Маск?

Этот мем появился в конце 2017-го — начале 2018 года в русскоязычном интернете и даже удостоился отдельной статьи в русской «Википедии». Он стал одним из самых известных в российской среде и даже получил некоторое распространение в англоязычных кругах.

Смысл мема заключается в том, что какое-то изобретение или лайфхак бросает вызов Маску. А сама фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» завирусилась в Рунете после запуска в космос кабриолета Tesla на испытаниях ракеты Falcon Heavy. После этого пользователи стали шутить о российских изобретениях, которые способны «конкурировать» с продуктами компаний американского миллиардера.

Маск сначала никак реагировал на данный мем, но в 2019 году ответил на пост издания «Украинская правда», которое опубликовало снимок с автомобилем Tesla в поселке Марс Черниговской области Украины с ироничной подписью:

«Tesla Model S находится в украинской деревне Марс. Как тебе это нравится, Илон Маск? Похоже, мы победили тебя».

Американский миллиардер заметил данный пост и отреагировал на него комментарием «Ух ты, круто».

Социальные сети Илона Маска

https://twitter.com/elonmusk