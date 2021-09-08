Главное о коронавирусе в России и мире на 8 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 18 024 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 262 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1430), Москве (1269), Московской области (673), Свердловской области (496) и Ростовской области (471).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 065 904 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 189 582 летальных исхода, выздоровели 6 320 512 человек.

— Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что одним компонентом вакцины от коронавируса привились 46 миллионов россиян, из них оба компонента получили 39 миллионов человек.

— По данным экспертов Роспотребнадзора, средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса при заражении коронавирусом составляет около восьми дней.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 8 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 222 811 313.

Первое место по числу зараженных занимают США — 41 206 672 человека. Далее идут Индия (33 096 718) и Бразилия (20 913 578).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 669 022. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (584 208) и Индия (441 443).

— В правительстве Чехии заявили, что готовы отменить масочный режим после того, как будет привито как минимум 75 процентов населения страны.

— В странах Балтии зафиксирован двукратный суточный прирост заражения коронавирусом. В сумме за минувшие сутки в Латвии, Эстонии и Литве инфекцией заразились 1407 человек, за сутки до этого было зарегистрировано 672 случая.