Хабиб Нурмагомедов в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях публикацию с поддержкой Палестины.

35-летний боец опубликовал видео с выдержками из Корана, прикрепив к нему смайлики с флагом Палестины и сердечком.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке