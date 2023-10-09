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Сегодня, 21:41

Хабиб Нурмагомедов в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Зараб Мжавахадзе, Известия

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях публикацию с поддержкой Палестины.

35-летний боец опубликовал видео с выдержками из Корана, прикрепив к нему смайлики с флагом Палестины и сердечком.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке

Хабиб Нурмагомедов
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