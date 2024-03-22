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22 марта, 23:56

Нурмагомедов — о трагедии в «Крокусе»: «Это дело рук нелюдей»

Нурмагомедов отреагировал на трагедию в «Крокус Сити Холле»
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Зараб Мжавахадзе/ «Известия»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) прокомментировал трагедию в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве. Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких. На такое не способны люди. Это дело рук нелюдей. Каждый ответит за свой скверный и подлый поступок», — написал Хабиб в своих соцсетях.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
Хабиб Нурмагомедов
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