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23 марта, 00:07

Сергей Светлаков — о трагедии в «Крокус Сити Холле»: «Мы живы. Это был ужас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Светлаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный актер, болельщик «Локомотива» и посол чемпионата мира-2018 Сергей Светлаков был одним из зрителей в «Крокус Сити-Холле», где в пятницу произошел теракт.

«Мы живы... Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал... Это был ужас», — приводит «СтарХит» слова Светлакова.

В 2008 году «Спорт-Экспресс» признавал Сергея Светлакова «Читателем года».

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Сергей Светлаков
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