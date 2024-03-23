Сергей Светлаков — о трагедии в «Крокус Сити Холле»: «Мы живы. Это был ужас»

Известный актер, болельщик «Локомотива» и посол чемпионата мира-2018 Сергей Светлаков был одним из зрителей в «Крокус Сити-Холле», где в пятницу произошел теракт.

«Мы живы... Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал... Это был ужас», — приводит «СтарХит» слова Светлакова.

В 2008 году «Спорт-Экспресс» признавал Сергея Светлакова «Читателем года».

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.