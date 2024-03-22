Собянин объявил об отмене в Москве всех массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены в связи с происшествием в «Крокус Сити Холле».

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в Telegram-канале.

В субботу, 23 марта, в Москве должен был пройти матч хоккейных команд «Спартак» и «Металлург» в Кубке Гагарина, МХК «Спартак» и СКА-1946 в плей-офф МХЛ, футбольное «Торпедо» должно было сыграть с «Кубанью».

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» во время концерта группы «Пикник», среди посетителей и сотрудников ТРЦ есть пострадавшие и раненые, сообщили ТАСС очевидцы.