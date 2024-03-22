Виктор Гусев о трагедии в «Крокус Сити Холле»: «Услышал автоматные очереди и взрыв»

Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире Первого канала рассказал подробности трагедии в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник».

«Приближалось начало концерта, мы с женой сидели в ложе, которая нависает над задней частью партера. Вдруг я увидел, что люди в партере, под моей ложей, из центра зала, рванули к сцене, полезли на сцену, побежали за кулисы. В этот же момент я услышал автоматные очереди, взрывы и дым. Мелькнула мысль, что это группа «Пикник» организовала какое-то шоу, потому что люди полезли на сцену. Но потом, когда я услышал выстрелы, я понял, что здесь что-то не так. Кто стрелял — я не видел.

Мы сразу же рванули из лож назад, в коридор, который эти ложи объединяет. Этот коридор забаррикадировали с двух стороны. В какой-то момент постучала женщина-сотрудница и говорит: «Открывайте одну дверь и по этой лестнице вниз». Мы побежали вниз, и, видимо, огибая эпицентр фойе, где все ужасное произошло, мы боковым ходом выскочили на улицу и побежали подальше», — сказал Гусев.

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.