Губерниев заявил, что через пару лет готов с GuberBand вернуть «Евровидение» в Россию

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» выбор певицы Manizha от России на конкурс «Евровидение-2021». Она выступит с песней Russian Woman.

«Вообще, мы в ближайшее время запишем с GuberBand классную песню. Может быть, поедем с ней через год-другой. Я, как известно, молод душой и телом, весьма пластичен и подвижен. Мы с GuberBand готовы вернуть «Евровидение» в Россию».

«Я внимательно слежу за происходящим, хотя мы в этом году не показываем «Евровидение», и я не буду комментировать его с Ольгой Шелест. Выбор, конечно, оригинальный, — сообщил Губерниев «СЭ». — Константин Эрнст в очередной раз поступил креативно. Что-то мне подсказывает, что в следующем году, когда мы с Олей будем комментировать, «Евровидение» вряд ли пройдет в России. Я надеюсь, что мы все поедем в Рейкьявик, потому что исландская песня очень хорошая».

Губерниев также высказался о возможности отправить Кипелова на «Евровидение».

«Зачем? Есть форматы, которые объединяют разных людей, и номер должен запомниться. Россия — страна многонациональная, поэтому тут должен быть наш колорит. Не только русский народный, например, как было у Бурановских Бабушек в своем время. Мы же помним, как выступала Приходько со своей оригинальной песней. Отправить Кипелова? Думаю, нет. Мне кажется, формат, достаточно широкий и не стоит его сводить к каким-то олдскульным историям. Если говорить про традиции тяжелого рока, то мы помним, как Lordi выиграли «Евровидение», но это скорее исключение из правил. Если уж обращать внимание на молодежь, то я бы отправил группу «Гран-Куражъ», это очень хорошая интернациональная группа. Тем более, что там поет Петр Елфимов, который был участником «Евровидения» от Белоруссии в Москве в 2009 году. Видите, как все закольцовано. Если будет хорошая песня рок-н-рольная, то я думаю, что «Гран-Куражъ» справится. Не думаю, что это история Кипелова», — сообщил Губерниев.

«Евровидение-2021» пройдет в мае этого года в Роттердаме (Нидерланды). Россию на конкурсе представит певица Manizha. В голосовании она набрала 39,7 процента голосов и обошла группы «2Маши» и Therr Maitz (35,7 и 24,6 процента соответственно).

(Артем Бухаев)