Вместо Little Big на «Евровидение» поедет Manizha

Россию на конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha, сообщают «Известия» со ссылкой на эфир Первого канала. Manizha в голосовании набрала 39,7 процента голосов и обошла группы «2Маши» и Therr Maitz (35,7 и 24,6 процента соответственно).

Manizha выступит с песней Russian Woman.

В 2020 году на «Евровидение» от России должна была поехать группа Little Big с песней «Uno», однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году коллектив отказался от участия. В Instagram группа написала, что в России достаточно талантливых исполнителей, и они решили дать шанс проявить себя другим.