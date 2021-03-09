Главное о коронавирусе в России и мире на 9 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник, 9 марта, за последние сутки в России выявлено 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 931 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 066), Санкт-Петербурге (941), Московской области (523), Нижегородской области (373) и Ростовской области (262).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 9 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 117 777 780.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 744 652 человека. Далее идут Индия (11 244 786) и Бразилия (11 055 480).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 538 628. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (266 614) и Мексика (190 923).

— В Финляндии до 28 марта вступают в силу новые карантинные ограничения. Учеников средних и старших классов переводят на удаленку, также сегодня рассмотрят вопрос о закрытии ресторанов, баров и клубов.

— Таиланд сократит обязательный карантин для вакцинированных иностранцев с 14 до семи дней, для невакцинированных — с 14 до десяти дней. Новые правила начнут действовать с апреля — конкретная дата не указана.

— Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Канцелярия президента отмечает, что Асад и его жена продолжат работать в период домашнего карантина, который продлится две-три недели.