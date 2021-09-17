Губерниев: «Шутка Гордона про Обаму даже в самых захудалых пивнушках не заходила»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» рассказал, как относится к творчеству украинского журналиста Дмитрия Гордона.

— Недавно Дмитрий Гордон предположил, что вас могли внести в этот список из-за нелицеприятных высказываний об Украине. Есть что ответить?

— А я предположу, что он младенцев на ночь жрет! Он предположил, но это разговоры в пользу бедных.

— Как вы относитесь к творчеству Гордона?

— Никак. Гости у него хорошие были. Я некоторые интервью смотрел с удовольствием, но не из-за Гордона, а из-за тех людей, которые там были. Хотя это его заслуга, что он приглашал таких гостей. Прекрасные интервью были с Йожефом Сабо и Леонидом Броневым. Единственное, что меня позабавило, — это когда была мемная история с бараком и Обамой. Понятно все... Такие шуточки даже в самых захудалых пивнушках не заходили, а тут...

— Гордон сказал, что не знаком с вашим творчеством. Вы бурно отреагировали на это. Вам было настолько неприятно?

— Ответил и ответил. Почему мне должно быть неприятно? Ответил, потому что этого ждут по обе стороны океана, так сказать. Океана, который разделяет Россию и Украину. Кстати, я даже не помню, что ему сказал.

— А вам не объяснили, почему вас внесли в список людей, которые не могут въехать на территорию Украины?