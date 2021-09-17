Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»

16:30
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что он получает 700 тысяч рублей в месяц на «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев.«Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово!» Губерниев — о Бузовой, нашем футболе, хейте и конфликтах на «Матч ТВ«

— Недавно появилась информация о вашей заработной плате. Называлась сумма в 700 тысяч рублей в месяц. Это близко к реальности или источник ошибся?

— Конечно, ошибся. Вы что? Неприлично обсуждать зарплату. Я про свою зарплату все знаю. Про 700 тысяч — неправда.

— В сторону минуса или в сторону плюса?

— Зачем я сейчас буду всех расстраивать? Если я скажу, что в сторону минуса, все скажут: что же ты не получаешь 700 тысяч? Если скажу, что в сторону плюса, то все скажут: что же ты, как тебе не стыдно!

— Источник не угадал?

— Там вообще написана какая-то ерунда. Неприлично такое обсуждать. Это все у образованных людей вызывает брезгливость. Я воспитан по-другому. Хорошо ли я зарабатываю? Да, хорошо. Но я работаю. У меня много различных мероприятий, рекламные контракты.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Сегодня Овечкину — 36. Какие рекорды ему осталось побить?
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
«Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово!» Губерниев — о Бузовой, нашем футболе, хейте и конфликтах на «Матч ТВ»
Главная тайна и трагедия советского спорта 60-х. Как убили гениальную конькобежку Ингу Артамонову
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд