Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что он получает 700 тысяч рублей в месяц на «Матч ТВ».
— Недавно появилась информация о вашей заработной плате. Называлась сумма в 700 тысяч рублей в месяц. Это близко к реальности или источник ошибся?
— Конечно, ошибся. Вы что? Неприлично обсуждать зарплату. Я про свою зарплату все знаю. Про 700 тысяч — неправда.
— В сторону минуса или в сторону плюса?
— Зачем я сейчас буду всех расстраивать? Если я скажу, что в сторону минуса, все скажут: что же ты не получаешь 700 тысяч? Если скажу, что в сторону плюса, то все скажут: что же ты, как тебе не стыдно!
— Источник не угадал?
— Там вообще написана какая-то ерунда. Неприлично такое обсуждать. Это все у образованных людей вызывает брезгливость. Я воспитан по-другому. Хорошо ли я зарабатываю? Да, хорошо. Но я работаю. У меня много различных мероприятий, рекламные контракты.
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