Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что он получает 700 тысяч рублей в месяц на «Матч ТВ».

— Недавно появилась информация о вашей заработной плате. Называлась сумма в 700 тысяч рублей в месяц. Это близко к реальности или источник ошибся?

— Конечно, ошибся. Вы что? Неприлично обсуждать зарплату. Я про свою зарплату все знаю. Про 700 тысяч — неправда.

— В сторону минуса или в сторону плюса?

— Зачем я сейчас буду всех расстраивать? Если я скажу, что в сторону минуса, все скажут: что же ты не получаешь 700 тысяч? Если скажу, что в сторону плюса, то все скажут: что же ты, как тебе не стыдно!

— Источник не угадал?