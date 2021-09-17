Депутат Милонов одним словом назвал убийство дельфинов на Фарерских островах

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на информацию об истреблении 1428 дельфинов во время традиционной охоты на Фарерских островах.

«Это полная дичь. Они называют это традицией. Типичный пример двойных стандартов. Люди, которые выросли в окружении убитых дельфинов, жестоки в своем сердце. Никаких адекватных решений такие люди не примут. Если Евросоюз позволяет это делать, значит, они виновны в убийстве детенышей дельфинов. И их кровь на всем Брюсселе. Это дикое и пещерное поведение», — сказал Милонов «СЭ».

Природоохранная организация Sea Shepherd сообщила, что этот инцидент стал крупнейшей охотой на дельфинов за всю историю Фарерских островов.