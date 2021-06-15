Губерниев после конфликта с Бузовой: «Плюс 16 тысяч подписчиков в Instagram»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ» о реакции пользователей Instagram на его конфликт с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ».

«Какую реакцию я получаю? Плюс 16 тысяч подписчиков в Instagram меньше, чем за последние сутки. В личные сообщение разное пишут. Вот они люди живые, все поддерживают (Губерниев показывает на толпу прохожих, с которыми он фотографировался — «СЭ»). Вы тому свидетель», — сказал Губерниев «СЭ».

«Есть ли критика? Я в Санкт-Петербурге хожу по улицам, не слышу ничего, кроме слов благодарности. Чего греха таить, Ольга — девушка популярная и совершенно замечательная, в этой волне популярность, конечно, скачет вперед, в том числе, и моя, разумеется. Но все те, кого я встречал, говорят спасибо за репортажи и за все, что с ними связано», — подчеркнул Губерниев.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.